Kartellamt nimmt Bezahltdienst Paypal ins Visier

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD strebt stärkere Führungsrolle Deutschlands in Europa an

Berlin: Die SPD mahnt eine Führungsrolle Deutschlands in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik an. Dafür müsse man die bisherige Zurückhaltung aufgeben, so Parteichef Klingbeil. Er hat das neue Konzept der Sozialdemokraten am Mittag erläutert. Klingbeil sagte dabei, man müsse frühere Fehleinschätzungen korrigieren und verschiedene Szenarien im Blick haben. Zum Beispiel gehe es in Europa jetzt darum, sich vor Russland zu schützen. Bisher habe eher die Partnerschaft mit Russland im Mittelpunkt gestanden. Künftig setzt die SPD auch auf stärkere Abgrenzung gegenüber China. Man müsse eine einseitige Abhängigkeit vermeiden. Laut Klingbeil strebt die EU deshalb neue strategische Partnerschaften mit anderen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika an. Innerhalb der EU sind nach Ansicht der Sozialdemokraten Reformen nötig, die zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen erleichtern und nicht auf Einstimmigkeit beharren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2023 13:00 Uhr