Kanzler Scholz ist in China eingetroffen

Chongqing: Bundeskanzler Scholz ist in China gelandet. Das berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV. Nach der ersten Station in der 32-Millionen-Metropole im Südwesten des Landes will Scholz morgen weiter nach Shanghai reisen. An beiden Orten stehen Wirtschafts- und Wissenschaftsthemen im Vordergrund. Der Kanzler wird auch von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Am Dienstag stehen bei einem Besuch in Peking politische Gespräche auf dem Programm. Dann kommen auch Landwirtschaftsminister Özdemir, Verkehrsminister Wissing und Umweltministerin Lemke dazu. Hauptthemen dürften der Ukraine-Krieg, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Spannungen zwischen China und Taiwan und der Klimaschutz sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 08:30 Uhr