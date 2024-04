Israels Präsident Herzog mahnt weltweite Unterstützung an

Jerusalem: Der israelische Präsident Herzog hat weltweite Unterstützung im Kampf gegen die Bedrohung durch den Iran angemahnt. Teheran wolle die Stabilität der ganzen Region untergraben, sagte Herzog nach einem Treffen mit den Außenministern Deutschlands und Großbritanniens, Baerbock und Cameron. Die beiden führen heute weitere Gespräche in Israel. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden am Abend bei einem informellen Treffen über verschärfte Sanktionen gegen den Iran beraten. Die USA wollen schon in den nächsten Tagen Strafmaßnahmen verhängen. Sie richten sich unter anderem gegen das iranische Raketen- und Drohnenprogramm, die Revolutionsgarden und das Verteidigungsministerium. SPD-Chef Klingbeil sagte in Berlin, dass Deutschland seine Wirtschaftsbeziehungen zum Iran grundsätzlich in Frage stellen müsse.

