Israels Parlament stimmt gegen "einseitige Anerkennung" von Palästinenserstaat

Jerusalem: Mit großer Mehrheit hat sich das Parlament in Israel gegen die "einseitige Anerkennung" eines unabhängigen Palästinenserstaates ausgesprochen. Von den insgesamt 120 Abgeordneten stimmten parteiübergreifend 99 für die von Ministerpräsident Netanjahu eingebrachte Erklärung. Im Onlinedienst X schrieb Netanjahu danach von einer "bahnbrechenden Abstimmung", welche eine "kraftvolle Botschaft" an die internationale Gemeinschaft sei. Die Parlamentarier reagierten damit auf einen Friedensplan für den Nahen Osten, an dem nach Angaben von US-Medien die USA und mehrere arabische Länder arbeiten. Es sieht einen dauerhaften Frieden zwischen Israel und den Palästinensern nach einem Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas vor. Der Bericht enthält auch einen festen Zeitplan für die Gründung eines palästinensischen Staates noch vor Beginn des Fastenmonats Ramadan am 10. März.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 11:15 Uhr