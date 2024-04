Israels Heimatschutz gibt vorerst Entwarnung nach Großangriff des Iran

Tel Aviv: Der Iran hat in der Nacht Israel angegriffen. Laut der israelischen Armee wurden mehr als 300 Geschosse abgefeuert. 99 Prozent wurden demnach abgefangen, die meisten außerhalb Israels. Mehrere ballistische Raketen hätten israelisches Territorium erreicht. Armeesprecher Hagari sprach von einer - so wörtlich - "großen Eskalation". Auf die Frage, wie Israel reagieren werde, antwortete er nur, die Streitkräfte würden alles Notwendige tun, um die Sicherheit des Staates Israel zu schützen. Inzwischen wurde Entwarnung gegeben. Der Luftraum ist nach Angaben der Flughafenbehörde wieder geöffnet. - Der Angriff des Iran gilt als Reaktion auf einen mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgebäude in Damaskus. Dabei waren hochrangige iranische Militärs getötet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 08:30 Uhr