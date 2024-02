Israelische Luftwaffe bombardiert Rafah

Rafah: Nach palästinensischen Angaben hat Israel heute die bisher intensivsten Luftangriffe auf die Stadt im Süden des Gazastreifens geflogen. Dabei sollen zwei Häuser und ein Fahrzeug getroffen und mehr als 20 Menschen getötet worden sein. In einer Erklärung der israelischen Armee war vom Tod dreier Hamas-Militärs die Rede. Einer von ihnen soll für die Sicherheit hochrangiger Hamas-Führer zuständig gewesen sein. International wird vor einer humanitären Katastrophe gewarnt, wenn Israel eine Bodenoffensive in der Stadt startet. Dort halten sich über eine Million Menschen auf. Viele sind aus nördlicheren Teilen des Gazastreifens dorthin geflohen, seit die israelische Armee infolge des Angriffs am 7. Oktober gegen die Hamas vorgeht. Laut Premierminister Netanjahu ist es unmöglich, die Terrororganisation zu vernichten, wenn vier Kampfbataillone von ihr in Rafah verschont würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 21:00 Uhr