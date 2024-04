Israel steht nach Angriff auf Hilfskonvoi international in der Kritik

Washington: Nach dem Tod von sieben Mitarbeitern von "World Central Kitchen" im Gazastreifen stellt die Hilfsorganisation ihre Arbeit in der Region mit sofortiger Wirkung ein. Ein Schiff mit Hilfsgütern kehrte nach Zypern zurück. Es hätte von der Organisation entladen werden sollen. Israels Ministerpräsident Netanjahu räumte ein, dass das Militär seines Landes für den tödlichen Angriff verantwortlich ist. Er kündigte eine umfassende Untersuchung an und sprach von einem "tragischen Vorfall". Der UN-Nothilfekoordinator Griffith äußerte sich empört und erklärte, der Angriff sei durch nichts zu rechtfertigen. Auch der mutmaßliche Angriff des israelischen Militärs in Syrien stößt international auf Kritik. Die Streitkräfte sollen dort die Botschaft des Iran beschossen haben. Nach neuesten Angaben aus Teheran wurden dabei 13 Menschen getötet. Der Iran drohte Israel mit Vergeltung. Saudi-Arabien, Katar und Ägypten verwiesen darauf, dass diplomatische Einrichtungen nicht attackiert werden dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 17:00 Uhr