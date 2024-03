Israel meldet Tod der Nummer zwei der Hamas - Tote bei Luftschlägen

Tel Aviv: Israel hat den vor zwei Wochen gemeldeten Tod des ranghohen Hamas-Führers Marwan Issa bestätigt. Er gilt als einer der Planer des Terrorangriffs vom 7. Oktober mit mehr als 1.000 Toten. Unterdessen sind bei Luftschlägen im Gazastreifen und im Libanon laut lokalen Behörden 20 Menschen getötet worden. Im Süden des Libanon sollen bei einem israelischen Militärschlag in der Nacht sieben Menschen umgekommen sein. Das melden staatliche libanesische Medien. Durch Raketenbeschuss aus dem Libanon starb in der Grenzregion zudem ein Israeli. Der Arbeiter sei aus einer zerstörten Fabrik geborgen worden und dann gestorben, teilten israelische Behörden mit. Wie das Hamas-geführte Gesundheitsministerium aus Gaza berichtet, traf ein Angriff in der Stadt Chan Younis offenbar auch ein Zelt palästinensischer Flüchtlinge. Dabei habe es zwölf Tote gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 10:45 Uhr