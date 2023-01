Israel beschließt Maßnahmen gegen Terrorismus

Nachrichtenarchiv - 29.01.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: In Israel will die Regierung künftig härter gegen die Angehörigen von Attentätern vorgehen. Das Sicherheitskabinett hat in der Nacht angekündigt, Familien von Terroristen die Sozialhilfe zu streichen. Die Regierung berät außerdem über einen Gesetzentwurf, wonach den betreffenden Angehörigen ihre israelischen Ausweise entzogen werden können. Zivilisten sollen künftig zudem leichter an Waffenscheine kommen. Israels Regierungschef Netanjahu hatte vor der Dringlichkeitssitzung des Sicherheitskabinetts eine starke und schnelle Antwort auf die jüngsten Anschläge in Ost-Jerusalem angekündigt. Insgesamt waren sieben Menschen getötet und fünf verletzt worden. Unterdessen hat die israelische Armee offenbar weitere Attentate im Westjordanland verhindert: Nach Militärangaben soll es etwa Angriffspläne auf eine Siedlung westlich der Stadt Nablus gegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 08:00 Uhr