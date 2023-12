Islamverbände kritisieren Passagen zu Muslimen in CDU-Grundsatzprogramm

Hamburg: Islamverbände haben Teile des Entwurfs des neuen CDU-Grundsatzprogramms kritisiert. In der Passage heißt es wörtlich: "Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland". Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, sagte im "Stern", die CDU fische damit am rechten Wählerrand. Auch der deutsche Islamrat verurteilte die Passage. Derartige Aussagen erschwerten die Identifikation der Muslime in Deutschland, hieß es. Der Satz sei problematisch, weil er nicht definiere, um welche Werte es sich handle. Außerdem suggeriere er, dass Muslime die Werte in Deutschland ablehnen würden, so der Vorsitzende Kesici.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2023 02:00 Uhr