Iranische Armee entert Schiff im Golf von Oman

Teheran: Kommandotruppen der iranischen Revolutionsgarde haben im Golf von Oman ein Frachtschiff unter ihre Kontrolle gebracht. Berichten zufolge handelt es sich um das unter portugiesischer Flagge fahrende Schiff "MSC Aries". Es gehört einer Firma mit Sitz in London, die zur Unternehmensgruppe eines israelischen Milliardärs gehört. Die Lage in der Region ist angespannt. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Chamenei, hatte Israel mit Vergeltung gedroht. Dabei geht es um einen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus, für den Teheran Israel verantwortlich macht. Dabei waren hohe iranische Militärs getötet worden. US-Präsident Biden erwartet in Kürze einen iranischen Angriffsversuch auf Israel. Das Auswärtige Amt rief deutsche Staatsbürger dazu auf, aus dem Iran auszureisen. Die Angehörigen von deutschen Botschaftsmitarbeitern haben den Iran bereits verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2024 15:00 Uhr