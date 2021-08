IOC-Präsident Bach übergibt olympische Flagge an Pariser Bürgermeisterin

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die Olympischen Spiele gehen dem Ende entgegen. Zur Stunde läuft im Stadion in Tokio die Abschlussfeier. Einer der Höhepunkte war die Übergabe an den nächsten Gastgeber Paris. Die olympische Flagge wurde eingeholt. IOC-Präsident Bach übergab sie an die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo. Es wurde in die französische Hauptstadt geschaltet, in der sich Tausende Menschen versammelt hatten. Teil der Zeremomie waren auch die Siegerehrungen der Marathon-Läuferinnen und -läufer. Ein weiterer Höhepunkt ist in Kürze das Erlöschen des Olympischen Feuers. Die deutsche Fahne trug zum Auftakt der Schlusszeremonie der Kanute Ronald Rauhe. Er hatte gestern im Kajak-Vierer die zehnte Goldmedaille für das deutsche Team geholt. Damit belegt Deutschland Platz neun im Medaillenspiegel. Am letzten Tag holte das deutsche Team kein Edelmetall mehr. Zwei Chancen gab es noch im Bahnrad-Team, aber beide Male reichte es nicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.08.2021 15:00 Uhr