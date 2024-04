Internationale Konferenz zu Kriegsverbrechen in der Ukraine

Den Haag: Gut zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beraten europäische Minister und internationale Ermittler heute über die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen. Die Ukraine, ihre Verbündeten sowie die EU-Kommission wollen sicherstellen, dass mutmaßliche Verbrecher vor Gericht gestellt werden. - In der Ukraine will Präsident Selenskyj derweil die Produktion von Drohnen hochfahren. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, vor allem Kampfdrohnen zeigten bemerkenswerte Ergebnisse im Kampf gegen Russland. Sie seien ein entscheidender Faktor für den Sieg, so Selenskyj. - Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn reist heute mit CSU-Fraktionschef Holetschek ein hochrangiger Landespolitiker aus Bayern nach Kiew. Geplant sind Gespräche mit Vertretern des Innenministeriums und des ukrainischen Parlaments.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 07:00 Uhr