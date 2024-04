International wird über eine Reaktion Irans Beschuss Israels nachgedacht

Brüssel: Die EU-Außenminister wollen heute über ihre weitere Nahostpolitik beraten. Im Vorfeld des virtuellen Treffens sagte Luxemburgs Außenminister Bettel über die Machthaber in Iran wörtlich "man muss sie isolieren, man muss sie sanktionieren". Dafür hatte sich vorher auch Bundesaußenministerin Baerbock ausgesprochen. Frankreich und die USA kündigten an, Israel bei einem möglichen Schlag gegen den Iran nicht zu unterstützen. Die Entscheidung des israelischen Kriegskabinetts über eine Reaktion auf den Beschuss in der Nacht auf Sonntag steht noch aus. Medien des Landes berichteten, Premierminister Netanjahu habe sich Ziele für einen Schlag gegen Iran geben lassen. Darunter könnten auch militärische Einrichtungen sein. Auch ein Cyberangriff sei denkbar. Israel wolle aber dennoch vermeiden, einen offenen Krieg mit dem Iran auszulösen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 10:00 Uhr