In München startet das Oktoberfest

München: Schon Stunden vor dem Wiesn-Anstich haben Besucher am Morgen vor dem Festgelände gewartet. Um neun Uhr sind die Zugänge zum Oktoberfest geöffnet worden. Alkohol gibt es aber erst, wenn Oberbürgermeister Reiter um 12 Uhr das erste Fass anzapft und damit das größte Volksfest der Welt eröffnet. Der Bierpreis liegt heuer im Schnitt bei gut 14 Euro, an vier Wasserspendern gibt es erstmal kostenloses Trinkwasser. Die Stadt rechnet nach einer schwächer besuchten Wiesn im vergangenen Jahr heuer wieder mit mehr als sechs Millionen Besuchern. Das Oktoberfest dauert diesmal 18 Tage und endet am 3. Oktober. Es gibt erneut Eingangskontrollen. Größere Taschen und Rucksäcke sind auf dem Festgelände verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 10:00 Uhr