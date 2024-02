Huthi-Angriff auf Frachter verursacht schwere Schäden

Sanaa: Die islamistische Huthi-Miliz hat erneut ein Schiff im Golf von Aden angegriffen. Nach US-Militärangaben wurde ein Frachter schwer beschädigt und hat einen Ölteppich von 29 Kilometern Länge verursacht. Das Schiff mit mehr als 41.000 Tonnen Düngemittel an Bord drohe nun zu sinken. Um den Handelsverkehr durchs Rote Meer zu schützen, hat die EU eine Marine-Mission beschlossen. Der Bundestag hat gestern das Mandat für die Beteiligung der Bundeswehr an dem Einsatz gebilligt. Die deutsche Fregatte "Hessen" ist bereits auf dem Weg in die Region.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 10:00 Uhr