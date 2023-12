Hochwasserlage in Niedersachsen angespannt aber stabil

Hannover: In Niedersachsen ist die Hochwasserlage weiter angespannt aber stabil. In zahlreichen Gemeinden übersteigen die Pegelstände die höchste Meldestufe. Mehrere Orte bereiten sich auf Evakuierungen vor. In der Gemeinde Langlingen im Landkreis Celle mussten in der Nacht etwa 120 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In Nordrhein-Westfalen stagnieren oder sinken die Pegelstände. Umweltminister Krischer will aber keine Entwarnung geben. Er spricht nach wie vor von einer großen Hochwasserlage, weil an vielen Stellen die Deiche aufgeweicht sind. An der Elbe in Sachsen sinkt der Pegel. In Dresden gab es bislang nach Behördenangaben keine größeren Schäden. In der Nacht hatte der Wasserstand in der Stadt fast sechs Meter erreicht. Normal sind zwei Meter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 15:00 Uhr