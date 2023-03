Hamburg erinnert an die Opfer des Amoklaufes

Meldungsarchiv - 25.03.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: Tausende Mitglieder der Zeugen Jehovas haben der Opfer des Amoklaufes gedacht. Zur zentralen Trauerfeier versammelten sich etwa 4.500 Gläubige in einer Sporthalle in der Hansestadt, weitere 90.000 verfolgten die Feier über das Internet. Mit Gebeten und Gesängen erinnerten sie an die Opfer. Hochrangige Mitglieder der Glaubensgemeinschaft dankten Polizei und Feuerwehr für ihren Einsatz in der Tatnacht, durch den weitere Opfer verhindert worden seien. Vor gut zwei Wochen hatte ein ehemaliges Mitglied der Glaubensgemeinschaft sieben Menschen getötet. Anschließend brachte sich der Mann selbst um. Neun weitere Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2023 22:00 Uhr