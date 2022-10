Habeck verlangt akute Winterhilfe für die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 24.10.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ukraine braucht nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Habeck akute Hilfe, um den Winter zu überstehen. Habeck sagte beim deutsch-ukrainischen Wiederaufbauforum in Berlin, es gehe zum Beispiel um Generatoren, Transformatoren und Netzreparaturen. Das habe absoluten Vorrang, so der Grünen-Politiker. Nach Habecks Worten versucht Russland mit seinen jüngsten Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur, noch mehr Menschen aus dem Land zu treiben. Bundeskanzler Scholz hatte mit Blick auf den Wiederaufbau von einer Generationenaufgabe gesprochen. Scholz erklärte in seiner Rede auch, wer in die Ukraine investiere, investiere in ein künftiges EU-Mitglied.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2022 17:00 Uhr