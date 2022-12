Habeck übergibt Föderbescheide für drei LNG-Bunkerschiffe

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: regnerisch und mild, für die Allgäuer Alpen gilt eine Unwetterwarnung!

Das Wetter in Bayern: bewölkt, regnerisch und teils recht windig bei Höchstwerten von 7 bis 12 Grad. Für die Allgäuer Alpen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen und Dauerregen! In der Nacht lässt der Regen nach - außer an den Alpen. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Über Weihnachten bleibt es mild. Morgen ist es bewölkt mit etwas Regen, am Sonntag kommt manchmal die Sonne durch, am Montag wieder viele Wolken und von Norden her Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2022 15:00 Uhr