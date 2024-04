Habeck sichert Ukraine weitere militärische Unterstützung zu

Kiew: Vizekanzler Habeck hat der Ukraine bei seinem Besuch weitere Hilfe zugesagt. Er sei auch in das Land gereist, um den Menschen deutlich zu machen, dass die deutsche Unterstützung verlässlich und dauerhaft ist, so Habeck in Kiew. Der deutsche Wirtschaftsminister sprach dabei allgemein von Munition und neuen Waffensystemen. Bereits am Wochenende hatte die Bundesregierung angekündigt, dem Land ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem zur Verfügung zu stellen. Bundeskanzler Scholz bemüht sich außerdem darum, dass auch andere Nato-Staaten der Ukraine Patriot-Raketen liefern. Scholz warb heute während einer SPD-Konferenz auf Norderney auch für mehr diplomatische Bemühungen, um ein Ende des russischen Angriffskriegs zu erreichen. Dabei bezeichnete er seine Gespräche in China über dieses Thema als "ganz wichtigen Schub". Er verwies darauf, dass auch China die geplante Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz unterstützt. Russland ist zu dem Treffen nicht eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2024 16:00 Uhr