Große Worte und emotionale Gesten bei Gedenkfeier für Franz Beckenbauer

München: Mit einer Gedenkfeier in der Münchner Arena haben Größen aus Sport und Politik sowie Freunde und Fußball-Fans Abschied von Franz Beckenbauer genommen. Bundespräsident Steinmeier würdigte den Verstorbenen als "großen Deutschen". Vielen sei er ein Vorbild gewesen, für alle ein Glücksfall. Beckenbauers Weggefährte und Ex-Bayern-Präsident Hoeneß erinnerte in einer emotionalen Ansprache an das "Sommermärchen", die WM 2006. Beckenbauer habe an einem anderen Blick auf Deutschland mitgewirkt - wie offen und freundlich dieses Land sein könne. Zu Beginn hatte Star-Tenor Jonas Kaufmann die italienische Version von "Time to say Goodbye" gesungen. Auf dem Rednerpult waren die Worte "Spieler - Kaiser - Mensch - Franz" zu lesen. Zum Abschluß übermittelte der Münchner Kardinal Marx Grüße von Papst Franziskus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2024 21:45 Uhr