Großdemonstration der Landwirte in Berlin hat begonnen

Berlin: In der Bundeshauptstadt hat die Großdemonstration gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung im Landwirtschaftssektor begonnen. Sie soll den Abschluss einer Woche mit etlichen Protestaktionen bilden. Nach Angaben der Berliner Polizei befinden sich weit mehr als die angemeldeten 5.000 Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeuge in der Stadt. Schon Stunden vor der Demo war es in Berlin zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. Auf der Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor hat Bauernpräsident Rukwied soeben von einem gewaltigen Signal gesprochen, das man mit dieser Demo aussende. Von 30.000 Teilnehmern sprach er in seinen Eingangsworten. Er rief die Bundesregierung dazu auf, die Kürzungspläne zurückzunehmen. Wenn das geschehe, werde man die Traktoren wieder von der Straße wegbewegen, wenn nicht, werde weiter demonstriert. Man sei weiter gesprächsbereit, so Rukwied, aber man werde selbstbewusst weiter für das kämpfen, was für Landwirte wichtig sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 12:00 Uhr