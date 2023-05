Großbritannien bestätigt Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine

Meldungsarchiv - 11.05.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Großbritannien liefert Langstreckenraketen vom Typ "Storm Shadow" an die Ukraine. Das hat Verteidigungsminister Wallace am frühen Nachmittag im britischen Unterhaus mitgeteilt. Über die genaue Zahl und den Zeitpunkt machte er keine Angaben. Wallace betonte, die Marschflugkörper würden dafür eingesetzt, russische Truppen in ukrainischem souveränen Territorium zurückzudrängen. Solche Langstreckenraketen ermöglichen den ukrainischen Streitkräften, Ziele weit hinter den Frontlinien zu treffen, einschließlich der russisch besetzten Krim. Kiew hatte schon im Vorfeld versprochen, mit diesen Waffen nicht Russland selbst anzugreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2023 14:45 Uhr