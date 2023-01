Groß-Demo gegen Kohleabbau in Lützerath hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 14.01.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lützerath: In der rheinischen Braunkohleregion haben sich tausende Demonstranten zu einer Kundgebung versammelt. Unter den Teilnehmern ist auch die schwedische Fridays for Future-Aktivistin Greta Thunberg. Sie beklagte, dass es in dem Gebiet aussehe wie in Mordor - also dem Reich des Bösen aus dem Buch Herr der Ringe. Es zeige, wogegen die Aktivisten kämpften, was sie verhindern wollten, so Thunberg. Bei der Demonstration nahe Lützerath sind inzwischen einige Demonstranten in den Tagebau eingedrungen. Die Polizei hat sie via Twitter aufgefordert, sich sofort aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Weitere größtenteils vermummte Aktivisten hätten zudem versucht, durch eine Polizeiabsperrung an die Tagebaukante zu gelangen. Um das zu verhindern, wende man unmittelbaren Zwang an, hieß es von der Polizei.

