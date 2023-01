Gläubige können in Rom Abschied von Benedikt nehmen

Nachrichtenarchiv - 02.01.2023 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Gläubige können nun im Petersdom Abschied von Benedikt dem Sechzehnten nehmen. Der Leichnam des ehemaligen Papstes ist dort aufgebahrt. Auf dem Petersplatz standen schon in den Morgenstunden Pilger, um ins Innere der Kirche zu kommen. Bis Mittwoch werden rund 90.000 Besucher erwartet. In mehreren deutschen Städten liegen Kondolenzbücher aus - unter anderem in der Münchner Residenz. Dort will sich am Vormittag auch Ministerpräsident Söder eintragen. Der emeritierte Papst war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2023 11:45 Uhr