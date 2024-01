Galeria Karstadt Kaufhof stellt Insolvenzantrag

Essen: Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Das teilte das Unternehmen vor kurzem in Essen mit. Ein Sprecher erklärte, Gespräche mit potentiellen Investoren seien bereits angelaufen, Ziel sei die Fortführung von Galeria. Er bezeichnete den heutigen Tag als Befreiungsschlag. Zuletzt hätten die Insolvenzen der Signa-Gruppe die Warenhauskette massiv geschädigt, das laufende Geschäft behindert und durch hohe Mieten und teure Dienstleistungen die Entwicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Für Galeria Karstadt Kaufhof ist es bereits die dritte Insolvenz innerhalb von wenigen Jahren. Bei der letzten waren rund 40 Filialen geschlossen worden - darunter auch viele in Bayern. Verblieben sind gut 90 Warenhäuser in Deutschland. Was aus ihnen und den Mitarbeitern wird, ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 12:00 Uhr