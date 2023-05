G7 wollen wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken

Meldungsarchiv - 20.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hiroshima: Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten haben bei ihrem Gipfeltreffen in Japan andere Länder vor dem Einsatz wirtschaftlichen Zwangs gewarnt. Die Welt sei mit einer beunruhigenden Zunahme von Fällen wirtschaftlicher Nötigung konfrontiert, die darauf abzielten, wirtschaftliche Schwächen und Abhängigkeiten auszunutzen, heißt es in einer Erklärung. Man werde sich aber dagegen wehren, dass solche Abhängigkeiten als Waffe eingesetzt werden. Die von den G7-Staaten entwickelten Spitzentechnologien sollten nicht zur Förderung militärischer Fähigkeiten eingesetzt werden, die den internationalen Frieden und die Sicherheit bedrohen, heißt es weiter. Namen von Ländern, wie etwa China oder Russland, wurden in der Erklärung nicht genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2023 09:00 Uhr