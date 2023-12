Fußball-Bundesliga: Bayern gewinnt in Wolfsburg, Augsburg verliert in Stuttgart

Wolfsburg: In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Die Münchner gewannen in Wolfsburg 2:1. Spitzenreiter Leverkusen setzte sich gegen Bochum deutlich mit 4:0 durch. Augsburg verlor in Stuttgart 0:3. Außerdem spielten Heidenheim - Freiburg 3:2, Frankfurt - Mönchengladbach 2:1 und am frühen Abend bereits Union Berlin - Köln 2:0 Die Fußballerinnen des FC Bayern kassierten in der Champions Leauge im vierten Gruppenspiel ihre erste Saisonniederlage. Sie verloren in Amsterdam 0:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 23:00 Uhr