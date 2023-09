Freie Wähler kommen bei Bayerntrend auf Rekordergebnis

München: Die Freien Wähler in Bayern kommen kurz vor der Landtagswahl auf einen Rekordwert bei der Zustimmung. Nach dem aktuellen BR24-Bayerntrend würden 17 Prozent der Wahlberechtigten derzeit ihr Kreuz bei den Freien Wählern machen. Das ist ein Plus von fünf Punkten im Vergleich zur letzten repräsentativen Umfrage von infratest dimap. Die CSU käme nur noch auf 36 Prozent, ein Minus von drei Punkten. Von den Oppositionsparteien konnte nur die AfD zulegen und zwar um einen Punkt auf 13 Prozent. Die Grünen kämen auf 15, die SPD auf neun Prozent. Die FDP würde mit aktuell drei Prozent nicht in den Landtag einziehen. // Für den Bayerntrend wurde auch abgefragt, ob die Bürger die Erklärung von Freie-Wähler-Chef Aiwanger zur Flugblattaffäre für glaubwürdig halten: Mehr als die Hälfte der Befragten bejahte das.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 19:00 Uhr