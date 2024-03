Frauen verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer

Wiesbaden: In Deutschland haben Frauen immer noch ein deutlich geringeres Einkommen als Männer. In der Stunde waren es im Schnitt 18 Prozent weniger, wie das Statistische Bundesamt in seinen Berechnungen für das vergangene Jahr mitteilte. Das liege vor allem daran, dass Frauen häufiger in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiteten, in denen schlechter bezahlt wird. Hinzukomme die hohe Teilzeitquote der weiblichen Beschäftigten. Anlass für die Mitteilung ist der sogenannte Equal Pay Day morgen, bei dem weltweit auf die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern aufmerksam gemacht wird. Die Hans-Böckler-Stiftung wies darauf hin, dass die unbezahlte Sorgearbeit immer noch unfair verteilt sei und es in Kitas und Schulen ein mangelhaftes Betreuungsangebot gebe.

