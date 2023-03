Frauen verdienen im Durchschnitt monatlich 400 Euro weniger

Kurzmeldung ein/ausklappen In Bayern werden zunehmend Solarmodule gestohlen

München: Diebe in Bayern haben es zunehmend auf Solarmodule abgesehen. Wie das Bayerische Landeskriminalamt mitteilte, wurden in diesem Jahr bereits zehn derartige Diebstähle angezeigt - drei davon in der Oberpfalz. So wurde etwa vom Gelände eines Solarparks in Püchersreuth im Landkreis Neustadt an der Waldnaab Material im Wert von mehr als 150.000 Euro entwendet. Schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Diebstähle gestiegen: Von 50 registrierten Fällen in 2021 auf rund 80 in 2022.

