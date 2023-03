Frankreich verbietet TikTok auf Diensthandys von Staatsbediensteten

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi verteidigt bevorstehenden Warnstreik

Berlin: Die Gewerkschaft verdi hat den für Montag geplanten, deutschlandweiten Warnstreik im Verkehr verteidigt. Der Vorsitzende Werneke erklärte, zwar werde dieser Tag für die Bevölkerung eine Belastung darstellen, aber das sei besser als ein wochenlanger Arbeitskampf. Die Gewerkschaften verdi und EVG wollen den Verkehr weitgehend lahmlegen, zu Wasser, zu Land und in der Luft. Betroffen sind auch weite Teile Bayerns. Am Münchner Flughafen läuft bereits am Sonntag kein regulärer Betrieb. Auch der öffentliche Personennahverkehr soll vielerorts bestreikt werden. Zur Entlastung wird in Bayern am Sonntag das Lkw-Fahrverbot auf den Autobahnen nicht kontrolliert und in den Schulen entfällt am Montag die Präsenzpflicht für Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2023 20:00 Uhr