Feuerwerk lässt Feinstaubbelastung in Bayern stark ansteigen

Augsburg: Das Zünden von Böllern und Silvesterraketen hat in Bayern vielerorts für eine erhöhte Feinstaubbelastung in der Luft gesorgt. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt stiegen die Werte in mehreren Großstädten kurzzeitig massiv an. So sei zum Beispiel in Ingolstadt gegen ein Uhr nachts eine Feinstaubbelastung von mehr als 700 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen worden, das ist das Vierzehnfache des Grenzwertes. In München lag der Wert zur selben Zeit bei 580. Auch in Nürnberg, Regensburg und Augsburg wurde der Grenzwert zeitweise deutlich überschritten. Feinstaub gilt als gesundheitsgefährdend. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm darf nur an 35 Tagen im Jahr überschritten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 13:00 Uhr