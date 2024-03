Faeser stuft Terrorgefahr in Deutschland als "akut" ein

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser geht davon aus, dass Islamisten für den Anschlag in Moskau verantwortlich sind. Konkret nannte sie den Ableger der Terrormiliz IS in der Provinz Khorasan in Zentralasien. Von der Terrorgruppe gehe auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus, sagte Faeser der "Süddeutschen Zeitung". Die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt nach Faesers Worten "akut". Auch die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in Köln rund um Weihnachten hätten dem Schutz vor einem möglichen Anschlag der Terrormiliz IS in der Provinz Khorasan gegolten.

