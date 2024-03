Europas Waffenimporte haben sich durch den Ukraine-Krieg fast verdoppelt

Stockholm: Die Waffenimporte in Europa haben sich durch den Ukraine-Krieg fast verdoppelt. Das steht im neuen Bericht, den das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri veröffentlicht hat. Vergleicht man die Jahre 2019 bis 2023 zum Zeitraum zwischen 2014 und 2018 dann hat sich in Europa die Einfuhr von Waffen sogar um 94 Prozent erhöht. Größter Importeur in Europa war dabei die Ukraine - mit 23 Prozent der gesamten Waffeneinfuhren der Region.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 08:00 Uhr