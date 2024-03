Europäische Union will Beziehungen zu Ägypten mit Milliardenbeträgen ausbauen

Kairo: Die Europäische Union will ihre Beziehungen zu Ägypten mit finanziellen Zusagen in Milliardenhöhe ausbauen. Das Partnerschaftsabkommen mit Ägypten, das EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen heute in Kairo unterzeichnen will, hat laut einem hochrangigen EU-Vertreter einen Umfang von 7,4 Milliarden Euro. Darin enthalten seien sowohl EU-Mittel zur wirtschaftlichen Unterstützung Ägyptens und für bilaterale Projekte als auch Hilfen für Programme, die sich mit Migrationsfragen befassen. Ägypten soll im Gegenzug die Migration in Richtung Europa eindämmen. Von der Leyen führt eine Delegation an, der auch der italienische und der griechische Ministerpräsident sowie der zyprische Präsident angehören.

