EU-Staaten fordern sofortige Feuerpause im Gaza-Krieg

Brüssel: Die EU-Staaten verschärfen ihren Ton gegenüber Israel und fordern angesichts der dramatischen Notlage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen eine sofortige Feuerpause. Das teilte EU-Ratspräsident Michel am Abend nach Gesprächen der Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel mit. Michel schrieb von einer starken und einheitlichen Erklärung zum Nahen Osten. Die Gipfelteilnehmer riefen Israel dazu auf, keine Bodenoffensive in Rafah zu starten, "die die ohnehin katastrophale humanitäre Situation verschlimmern würde". - Der EU-Gipfel hat sich außerdem darauf geeinigt, Beitrittsverhandlungen mit dem Westbalkan-Staat Bosnien-Herzegowina aufzunehmen. Das Land habe seinen Platz in der "europäischen Familie", erklärte Ratspräsident Michel. Mit Blick auf nötige Reformen in Bosnien-Herzegowina fügte er hinzu, nun müsse die harte Arbeit fortgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 22:00 Uhr