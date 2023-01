EU-Staaten empfehlen Testpflicht für Einreisen aus China

Kurzmeldung ein/ausklappen Lauterbach besorgt über neue Corona-Variante XBB.1.5.

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist besorgt über die neue Coronavirus-Variante XBB.1.5. "Hoffentlich kommen wir durch den Winter, bevor eine solche Variante sich bei uns ausbreiten kann", schrieb er in der Nacht auf Twitter. Deutschland überwache, ob und wie stark XBB1.5. auftrete. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO handelt es sich bei der Omikron-Untergruppe um die bisher ansteckendste Corona-Variante. Sie breite sich nach den vorliegenden Gen-Analysen vor allem in den USA und Europa aus und sei bereits in 29 Ländern nachgewiesen worden, teilte die WHO mit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2023 02:00 Uhr