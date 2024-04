Erster Prozess gegen "Reichsbürger" um Prinz Reuß ist gestartet

Stuttgart: Vor dem Oberlandesgericht hat der erste von drei Mammut-Prozessen gegen das mutmaßliche "Reichsbürger"-Netzwerk um Prinz Reuß begonnen. Die Gruppe soll einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben, um die Demokratie abzuschaffen. In Stuttgart stehen neun Männer vor Gericht, die laut Anklage zum militärischen Arm der Gruppe gehört haben. Sie hätten die Machtübernahme mit Waffengewalt durchsetzen sollen und hatten demnach bereits begonnen, ein bundesweites System von mehr als 280 sogenannten Heimatschutzkompanien aufzubauen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Hochverrat und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Insgesamt sind 27 mutmaßliche "Reichsbürger" angeklagt. Weitere Prozesse beginnen in den kommenden Wochen in Frankfurt und München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 09:00 Uhr