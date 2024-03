Ermittler finden Kalaschnikow nach Anschlag nahe Moskau

Krasnogorsk: Nach dem Anschlag auf ein Konzerthaus nahe Moskau haben Ermittler Waffen und Munition in dem Gebäude sichergestellt. Das zeigt ein kurzes Video, das das staatliche russische Ermittlungskomitee am Morgen veröffentlicht hat. Zu sehen sind eine Kalaschnikow und Gurte voller Magazine. Einem Medienbericht zufolge sind mittlerweile alle Opfer aus dem Gebäude gebracht worden. Unbekannte hatten am Abend auf Besucher eines Rockkonzerts geschossen. Nach Behördenangaben wurden mehr als 60 Menschen getötet und über 140 verletzt. Nach den Tätern wird gesucht. Die Terrormiliz IS hat den Anschlag für sich reklamiert. Die Ukraine wies jede Beteiligung zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 05:00 Uhr