DWD misst höchste Temperatur in Rosenheim mit 28,2 Grad

Rosenheim: In der oberbayerischen Stadt ist heute der bundesweite Temperaturrekord gemessen worden. Der Deutsche Wetterdienst gab für Rosenheim einen Wert von 28,2 Grad an - der höchste, der je seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im ersten Drittel des Aprils registriert wurde. Gestern waren in Ohlsbach im Rheintal 30,1 Grad gemessen worden. Die Werte sind vorläufig und werden in den kommenden Tagen noch einmal überprüft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 22:00 Uhr