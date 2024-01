Drei Menschen sterben bei Gewalttat in Montabaur

Montabaur: Bei einer Gewalttat in einem Wohngebiet in Montabaur in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der Polizei drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Einsatzkräfte entdeckten den mutmaßlichen Täter schwer verletzt, nachdem sie das Gebäude betreten hatten. Es gebe keine Bedrohungslage mehr. Zuvor hatte die Polizei ein größeres Gebiet vorsichtshalber abgesperrt, weil sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Zunächst hatte es Verhandlungen gegeben, bevor die Polizei bei einem Zugriff am Mittag die Leichen entdeckte. Vermutlich wurden die Personen erschossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2024 15:00 Uhr