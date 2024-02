Deutschland wird Grenzkontrollen zu Tschechien wohl verlängern

Prag: Deutschland wird die Grenzkontrollen zu Tschechien voraussichtlich um sechs Monate verlängern. Das hat Bundesinnenministerin Faeser bei einem Besuch in Prag mitgeteilt. Zwar sei die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte zurückgegangen, so Faeser, dennoch werde die Bundesregierung bei der EU-Kommission wohl eine Verlängerung beantragen. In dem Zusammenhang verwies die SPD-Politikerin auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das Großereignis im Sommer wird nach ihren Worten dazu führen, dass Deutschland zu allen Nachbarstaaten vorübergehende Grenzkontrollen einführt. Im Schengen-Raum muss das von der EU-Kommission genehmigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 16:00 Uhr