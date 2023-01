Deutschland und Norwegen beschließen langfristige Energiepartnerschaft

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Bewölkt und regnerisch bei 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und gelegentlich etwas Regen bei sehr lebhaften Winden. Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht weiterhin bewölkt und zunehmend trocken. Tiefstwerte um 5 Grad. In den nächsten Tagen teils freundlich, teils bewölkt und weitgehend trocken. In den Nächten Abkühlung auf 6 bis 0 Grad, Höchstwerte 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2023 06:00 Uhr