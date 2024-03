Deutschland und Frankreich wollen Ukraine Munition beschaffen

Paris: Deutschland und Frankreich wollen zusammen daran arbeiten, der Ukraine Munition auf dem Weltmarkt zu beschaffen. Das vereinbarten Außenministerin Baerbock und ihr französischer Kollege Sejourne bei einem Treffen in Paris, wie aus Delegationskreisen verlautete. Die Ukraine klagt derzeit besonders über den Mangel an Munition, weshalb den russischen Streitkräften wiederholt Geländegewinne vor allem an der Ostfront gelungen sind.

