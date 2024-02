Deutschland hat vierthöchste Schulabbrecherquote in der EU

Berlin: In Deutschland haben im Jahr 2022 mehr als zwölf Prozent die Schule abgebrochen. Das geht aus aktuellen Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegen. Damit verzeichnet die Bundesrepublik die vierthöchste Schulabbrecher-Quote in der Europäischen Union. An der Spitze liegt Rumänien gefolgt von Spanien und Ungarn. Der EU-Durchschnitt liegt bei 9,6 Prozent. Zahlen für das vergangene Jahr gibt es noch nicht.

