Deutschland erinnert an Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr

Meldungsarchiv - 14.07.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Bad Neuenahr-Ahrweiler: In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erinnern die Menschen heute an die Flutkatastrophe vor zwei Jahren. In zahlreichen Gedenkveranstaltungen soll der Opfer gedacht werden. Im damals besonders stark getroffenen Ahrtal hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einer zentralen Veranstaltung in den Kurpark geladen. Dort wird auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer eine Rede halten. In der Pfarrkirche Mayschoß kommen die Menschen zu einer ökumenischen Gedenkfeier zusammen. Allein in Rheinland-Pfalz starben damals mindestens 136 Menschen. Viele Bürger verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Straßen und Gebäude wurden zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2023 09:45 Uhr