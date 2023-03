Deutsches Handwerk will einfachere Fachkräfte-Einwanderung

Kurzmeldung ein/ausklappen König Charles III besucht Deutschland

Berlin: Der britische König Charles der Dritte beginnt heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Er und seine Frau Camilla werden von Bundespräsident Steinmeier am Brandenburger Tor in Berlin empfangen. Am Donnerstag hält Charles als erster Monarch überhaupt eine Rede im Bundestag. Am Freitag fahren Charles und Camilla nach Hamburg, wo der Staatsbesuch endet. Ein zuvor geplanter Besuch in Frankreich wurde wegen der dortigen Rentenproteste verschoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2023 03:00 Uhr