Demonstranten blockieren israelisches Parlament

Meldungsarchiv - 24.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Jerusalem: Kurz vor der entscheidenden Abstimmung über die Justizreform ist es in Israel erneut zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. In Jerusalem setzte die Polizei Wasserwerfer ein, als hunderte Menschen die Zugänge zum Parlament blockierten. Als Zeichen des Protests blieben heute Banken, Einkaufszentren und andere Geschäfte geschlossen. Derzeit berät das Parlament über die Novelle und will schließlich darüber abstimmen. Dabei geht es um einen Passus, der dem Obersten Gericht die Möglichkeit nehmen würde, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zu kippen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 14:00 Uhr